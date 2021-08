Sara Maghelli Quartet al De Terminal con l'ospite speciale Flavio Boltro

La Spezia - Dopo il grande successo il prossimo 2 settembre torna al De Terminal, Sara Maghelli Quartet, per l’occasione con un ospite speciale. Ad impreziosire il quartetto, composto anche da Ugo Bongianni al piano, Diego Piscitelli al basso, Matteo Cidale alla batteria, ci sarà infatti una tra le firme più prestigiose del jazz internazionale, il trombettista Flavio Boltro. Nella sua florida carriera che quest’anno ha festeggiato spegnendo le quaranta candeline, Boltro ha collaborato e suonato con centinaia di artisti spaziando tra jazz, pop, musica leggera e tv. Ha infatti collaborato per la realizzazione di colonne sonore, musiche da film e sigle, affiancando Maestri del calibro di Augusto Martelli e Riz Ortolani.



Entra alla giovane età di 25 anni nel Quintetto di Steve Grossman con Cedar Walton, Billy Higgins, David Williams, quest’ultimi poi sostituiti da Clifford Jordan e Jimmy Cobb. La collaborazione più longeva è stata certamente quella con Michel Petrucciani sia in duo e sia nel sestetto dove facevano parte Steve Gadd, Anthony Jackson, Stefano Di Battista e Bob Brookmeyer. Negli anni collabora e suona con artisti del calibro di Lucio Dalla, Pino Daniele e Gino Paoli.

Attualmente è in tour come special guest nell’ultima produzione di Alex Britti. Appuntamento alle 20. Per saperne di più e prenotare: 347.9660922.