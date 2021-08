San Bernardo: feste senza processioni

La Spezia - La parrocchia della Chiappa, popoloso quartiere della Spezia, celebra nei prossimi giorni la festa patronale di San Bernardo. La ricorrenza liturgica è il 20 agosto, ma per comodità dei fedeli la celebrazione solenne sarà domenica 22 agosto. Un triduo di preparazione si terrà da giovedì a sabato, con la recita del Rosario alle 17.30 e la celebrazione della Messa alle 18. Domenica prossima, dopo la prima Messa delle 8, ci sarà la Messa solenne delle 11, presieduta dal vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti. Non si svolgeranno invece le manifestazioni collaterali di carattere civile. Anche nelle altre località della diocesi nelle quali si celebra in forma solenne la festa di San Bernardo - in particolare nella città vescovile di Brugnato - restano ancora sospese le processioni tradizionali che si svolgono nella circostanza.