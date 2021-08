Sabato in Piazza Europa "Est- Dittatura last minute"

La Spezia - Dopo essere stato presentato come film d'apertura della Sezione"Notti Veneziane – L’Isola degli Autori" nell'ambito della 77a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, e ottenuto parole di elogio dal noto regista Oliver Stone, Sabato 21 Agosto alle ore 21.00 in Piazza Europa La Spezia il film di Antonio Pisu intitolato "Est - Dittatura Last Minute". La nuova opera di Pisu, ha già conquistato il plauso della critica e l'interesse internazionale, vincendo diversi festival EST – Dittatura Last Minute è un originale road-movie ambientato nel 1989 alla vigilia della caduta del muro di Berlino, tratto da una storia vera e girato tra il Cesenate e la Romania. Il film è scritto e diretto da Antonio Pisu ( tratto dal libro “Addio Ceausescu” degli autori Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi). La storia nasce appunto da un’idea degli stessi Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi che nel 1989, giovani ventiquattrenni dal grande entusiasmo, intrapresero con un amico il viaggio raccontato nel film. Il ruolo del protagonista è affidato a Lodo Guenzi - voce e chitarra de Lo Stato Sociale - che con il film EST Dittatura Last Minute fa il suo esordio sul grande schermo. Al suo fianco altri due attori esordienti: il ravennate Matteo Gatta e Jacopo Costantini. Il film è stato realizzato con il sostegno della Regione Emilia Romagna.Un road movie in cui succedono tante cose al limite della credibilità e che però in quegli anni, in quei luoghi e con l'ingenuità "un po' cogliona" dei ventenni di allora accadevano davvero. Un film che ti fa sorridere, ti fa scoraggiare, ti fa commuovere.

