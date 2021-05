Sabato il Museo Navale resta chiuso per manutenzione

La Spezia - Il Museo Tecnico Navale della Spezia sabato 15 maggio sarà chiuso al pubblico a causa di lavori di manutenzione programmata che interesseranno gli impianti elettrici e che si protrarranno per tutto l’arco della la giornata.



Le visite potranno riprendere regolarmente da domenica 16 maggio, con gli usuali orari e le ormai consuete modalità di accesso.



Come da prassi oramai consolidata, saranno ammessi all’interno del Museo fino a un massimo di 30 visitatori contemporaneamente, con la Sala delle Polene nuovamente visitabile in maniera contingentata.



Il costo del biglietto è di 5 € (ridotto 3 €), con pagamento solo tramite POS (bancomat, carte di credito).



Nella tariffa è compresa l’oblazione di 1,55 € che verrà devoluta per Statuto all’Ente Assistenziale “Istituto Andrea Doria”, per il nobile scopo di “prestare l'assistenza alle famiglie dei marinai deceduti attraverso una forma di solidarietà tra tutti coloro che a bordo ed a terra fanno parte della grande famiglia marinara” https://www.marina.difesa.it/noi-siamo-la-marina/andrea_doria/Pagine/home.aspx



Continua l’esposizione della mostra documentale dal titolo “Dante, il mare e le navi”, con il grande modello della Corazzata Dante Alighieri, prima e unica unità navale dedicata dalla Marina Militare al Sommo Poeta agli inizi del ‘900, e lo splendido cofano portabandiera in bronzo, opera dell’artista Pietro Canonica, contenente la bandiera di combattimento della Nave, donata alla Spezia dal Comitato femminile della Società Dante Alighieri a nome delle Donne d’Italia, il 26 gennaio 1913.





MUSEO TECNICO NAVALE - Biglietti







BIGLIETTO INTERO - 5 EURO







BIGLIETTO RIDOTTO - 3 EURO



• Ragazzi da 6 a 14 anni e studenti da 15 a 25 anni



• Over 65



• Residenti nel Comune della Spezia



• Scuole al di fuori del Comune della Spezia (su presentazione dell’elenco degli studenti, su carta intestata della Scuola)



• Gruppi di 15 o più persone







GRATUITO



• Personale del Ministero della Difesa



• Scuole del Comune della Spezia e relativi insegnanti e accompagnatori (su presentazione



dell’elenco degli studenti, su carta intestata della Scuola)



• Persone con disabilità e un accompagnatore



• Bambini sotto 6 anni



• Soci ANMI



• Membri ICOM



• Guide Turistiche abilitate



• Giornalisti







Per beneficiare della riduzione o dell’ingresso gratuito dovrà essere esibito idoneo documento di riconoscimento comprovante l'attività professionale svolta e/o il titolo all’agevolazione, rilasciato dalle autorità competenti e in corso di validità.



Parte dell’importo sarà devoluto all’Istituto “Andrea Doria”, Ente che svolge attività assistenziale per gli orfani e i familiari bisognosi dei militari che hanno prestato servizio nella Marina Militare Italiana.





Per maggiori informazioni è possibile contattare il Museo al 0187784763 o via mail all’indirizzo marinanord.mtn@marina.difesa.it