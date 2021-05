Rossella Pugliese, doppio impegno spezzino tra teatro e cinema

La Spezia - Nota al grande pubblico per il suo spettacolo teatrale “Rusina”, che ha fatto il giro dell’Italia, dal Brancaccino di Roma al Napoli Teatro Festival, Rossella Pugliese riaprirà le porte del Teatro Civico della Spezia con lo spettacolo “Patrizio VS Oliva” insieme all’ex olimpico di pugilato Patrizio Oliva. La pièce andrà in scena il 13, 14 e 15 maggio alle ore 19 per la regia di Alfonso Postiglione. È la storia in prima persona della vita di un campione olimpico che ha scritto una delle pagine più belle e drammatiche della storia del nostro pugilato. Un racconto popolare ricco di dolcezza nel rapporto con la madre e di umanità, in una Napoli densa di ricordi e suggestioni.



Ma quello di Rossella Pugliese non è l’unico appuntamento sul territorio, infatti a settembre affiancherà Eros Pagni e Serena Grandi nelle riprese del nuovo film di CarloAlberto Biazzi “Al di là del mare”, prodotto da Remor Film, e ambientato nel dopoguerra.

In questo film il suo personaggio è quello della madre del bambino protagonista, un personaggio drammatico del quale la produzione non vuole svelare molti dettagli.