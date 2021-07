Roberto Camerini racconta la Marina Sabauda

La Spezia - Giovedì 15 luglio alle 21,30 nuovo appuntamento al castello San Giorgio con la rassegna “notti al Castello”. L’Ammiraglio Roberto Camerini terrà una conferenza sulla “Marina Sabauda. Un appuntamento a cura Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana” e Centro Culturale Il Porticciolo con ingresso gratuito. La conferenza vuole essere un excursus sulla Marina del Regno Sardo, sull’impiego delle navi, sul loro sviluppo tecnico e sull’azione formativa del personale imbarcato. I Savoia, da una mentalità del tutto terrestre, detta “del fortino”, che riteneva, quale migliore modo di difesa l’arroccamento su centri protetti, e che dava, pertanto, poco spazio alla componente marittima, con l’andare del tempo, anche grazie alla presenza di persone illuminate a loro vicine, passano ad una sempre maggiore comprensione dell’importanza, quantomeno politica, della presenza di navi da guerra sul mare, il cosiddetto “battere bandiera”, anche in località lontane dalla patria, concetto che troverà la sua massima espressione nella geniale politica estera di Cavour.



La relazione tratterà, seppur brevemente, anche della formazione degli ufficiali e del duro addestramento cui venivano sottoposti insieme ai loro marinai, e al grande cambiamento tecnologico cui, nel XIX secolo, tutte le navi furono sottoposte: il passaggio dalla propulsione a vela alla propulsione a vapore. Roberti Camerini, Ammiraglio sommergibilista in ausiliaria, ha frequentato l’Accademia Navale dal 1974 al 1978 nell’ambito della quale si è laureato in Scienze Marittime e Navali. Come ultima destinazione ha ricoperto l’incarico di Comandante del Comando Marittimo Nord con sede alla Spezia. Attuale Presidente del Rotary club di Sarzana-Lerici, è membro di giuria in diversi premi letterari. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti. Ingresso gratuito, tel. 0187/751142 mail sangiorgio.segreteria@comune.sp.it. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.