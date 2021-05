Ritorna il jazz live al Big Boss Man: insieme a Corradi e Cidale c'è il piano di Faraò

La Spezia - Il Big Boss Man della Pieve e l'associazione “Fare Jazz” ripartono alla grande.

"Avremo l’opportunità di ospitare assieme a Leonardo Corradi e Matteo Cidale , una tra le firme più prestigiose del jazz italiano, il pianista Massimo Faraò", spiegano dal locale di Salita Castelvecchio.

Faraò ha collaborato con i più grandi musicisti jazz americani: da Kenny Burrell, Jimmy Cobb, Ron Carter, Bobby Dhuram, Joey De Francesco... la lista è veramente lunga.



Appuntamento giovedì 27 maggio a partire dalle 19.30: sarà l’occasione di tornare ad ascoltare del buon jazz dal vivo in assoluta sicurezza.

Infatti per le norme sul distanziamento ogni tavolo potrà essere occupato sino ad un massimo di 4 persone.



La prenotazione è obbligatoria al numero 0187/302686

La cena è prevista per le 19.30, il concerto alle 20.45.