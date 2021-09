Ripartono i corsi al Dialma Ruggiero. Open week di danza e yoga

La Spezia - Una settimana di corsi gratuiti al Dialma Ruggiero. Dal 13 al 18 settembre sarà infatti possibile provare le discipline e scoprire tutte le novità della stagione 2021/2022. Un’offerta, quella del centro di Via Monteverdi 117, che spazia tra vari stili di danza fino ad arrivare allo yoga. Verranno infatti proposti per bambini, ragazzi e adulti corsi di danza classica, danza moderna, contemporanea, hip hop e ashtanga yoga. Per partecipare alle lezioni sarà necessario prenotarsi e coloro che hanno più di 12 anni dovranno essere muniti di green pass. Sono inoltre previste delle promozioni per chi deciderà di iscriversi durante la settimana ‘open’. Per ulteriori informazioni e per prenotare la propria lezione di prova è possibile contattare: Annita 349 7172915 (per danza classica, contemporanea e moderna); Elena 333 9800320 (per danza classica, contemporanea e moderna); Sara 375 5026646 (per hip-hop); Selene 340 2965145 (per ashtanga yoga).