Riparte il concorso fotografico Flowers

La Spezia - Dopo il rinvio e lo stop del periodo pandemico, Lunicafoto e Spazio4arte indicono una nuova edizione del concorso Flowers per l'edizione 2021. Rivolto a chiunque abbia una serie di fotografie istantanee / polaroid in linea col tema floreale proposto, il concorso prevede la selezione di autori che vedranno esposte le proprie opere in un evento tutto dedicato: una mostra pop-up da allestire in un palazzo di prestigio del centro storico nel weekend del 30 luglio. La giuria, composta dal direttivo di Lunicafoto, dai membri di Spazio4arte e da esperti dell'ambito, selezionerà i migliori candidati, assicurando loro ampia visibilità in occasione dell'evento e nelle edizioni future dello stesso. L'intenzione è valorizzare, tramite il linguaggio fotografico e artistico, l'essenziale, il naturale e l'effimero che incontriamo ogni giorno. Per maggiori informazioni e regolamento: info@lunicafoto.it.