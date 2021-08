Rino Minetti in mostra a Bonassola

La Spezia - Torna a esporre nel Levante ligure l’artista milanese Rino Minetti, in arte Rinò, che sarà presente con le sue opere a Bonassola, presso il centro polifunzionale Matteo Vinzoni, con il patrocinio del Comune.



In mostra, insieme ad alcuni quadri della sua ricca produzione precedente, vi saranno una serie di opere assolutamente inedite di digital art. Ogni opera è realizzata a computer - pixel per pixel, il mouse usato come un minuzioso pennello - stampata su apposite tavole e impreziosita con applicazioni materiche che rendono ogni quadro del tutto unico. L’uso del colore e la rappresentazione visionaria di atmosfere rarefatte e simboliche contraddistinguono il lavoro dell’artista milanese, affascinato dal moto dell’universo, dalla inestinguibile capacità di rinascita della natura ma anche dalla potenza dell’azione umana, capace di realizzare la Bellezza e imprese straordinarie così come di aggredire i perfetti equilibri “cosmici”. Il messaggio che trapela dalle opere di Rinò è comunque di speranza: l’Uomo può progredire senza corrompere la Natura, Uomo e Natura possono vincere “insieme”.



All’interno dell’esposizione sarà possibile ammirare anche un saggio dell’arte scultorea di Rinò, una sorprendente raffigurazione sferica in legno e metallo che interpreta tridimensionalmente una rappresentazione ricorrente nel lavoro dell’artista: il seme che sempre e comunque torna a germogliare e a ricreare la vita.



Vernissage 24 agosto ore 16,30. La mostra si svolgerà dal 24 agosto al 5 settembre 2021, con i seguenti orari:



10,30 - 12,30

16,30 – 19,30

21.00 – 23,00