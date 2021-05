Ridere sul colore versato, Ellero e Vaccarone due artisti a confronto

La Spezia - Nuovo appuntamento con l'arte, sabato prossimo 22 maggio alle ore 17, presso lo spazio Startè in Piazza Europa 16 alla Spezia, dove saranno protagonisti gli artisti Arianna Ellero e Francesco Vaccarone.



Nell'ambito della mostra "Immensa Mente", in corso presso lo spazio espositivo dell'associazione dall' 8 marzo scorso che ha già visto la visita di centinaia di appassionati, i due artisti si confronteranno sul loro lavoro e sull'arte contemporanea in un dialogo, aperto anche al pubblico, condotto da Paolo Asti, presidente di Startè e curatore della mostra.



"Ridere sul colore versato - commenta Asti - è il titolo che ho voluto dare a questo incontro cercando di ironizzare sull'arte contemporanea, a partire dalle tecniche di dripping dell'action painting, ma anche in tutto quello che i critici d'arte condensano nelle parole che spesso, non solo il grande pubblico, ma anche gli addetti ai lavori faticano a comprendere. Arianna Ellero, artista che ha elaborato tecniche pittoriche sviluppate in performance artistiche, in Italia e all'estero, in cui l'atto creativo si sviluppa sul palco insieme a musicisti, si confronterà con Francesco Vaccarone le cui opere sono realizzate grazie a tecniche più tradizionali."



Visti i posti limitati a disposizione per il rispetto delle norme anticovid potrà essere prenotata la partecipazione del pubblico e dei soci di Startè alla mail info@starteitalia.it o al numero di telefono 0187 875839.