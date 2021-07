Riccardo Monopoli ha presentato il suo nuovo libro in Piazza Brin

La Spezia - L'attore e regista spezzino Riccardo Monopoli ha presentato in Piazza Brin il suo nuovo libro, intitolato "Le avventure di due amici in volo - in giro per Spezia". L'iniziativa, organizzata dal Comitato Quartiere Umberto I con il patrocinio del Comune della Spezia, ha visto anche la presenza del Prefetto della Spezia dott.ssa Maria Luisa Inversini, del Questore dott.ssa Silvia Burdese e del Presidente del Consiglio Comunale Giulio Guerri.

Introdotto da Jacopo Schiffini e da Pierfilippo Macchiavelli (Presidente e Vicepresidente del Comitato) Monopoli ha raccontato come è nata questa sua favola illustrata (edita da Edizioni Giacché) ed ha parlato dei personaggi da lui creati, delle immagini disegnate a corredo della storia e dell'ispirazione che lo ha portato alla scelta di ambientarla interamente nella nostra città. "È stato bello - ha commentato Schiffini- ascoltare Riccardo Monopoli in veste di narratore e disegnatore nella nostra splendida piazza Brin, che è uno dei luoghi in cui si svolge la storia e che appare ritratta nel disegno scelto dall'autore per la copertina del libro."