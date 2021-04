Remor film cerca uno spezzino, bello, giovane e prestante: aperte le candidature

La Spezia - Dopo uno stop dovuto al Covid, la produzione romana Remor Film è di nuovo al lavoro per il film con protagonista Eros Pagni che verrà girato nella Liguria di Levante. Non è da escludere che già dalle prossime settimane non sia operativa sul territorio. Vista l’emergenza sanitaria, la produzione ha dovuto sospendere alcuni provini, ma ora ha indetto un nuovo casting per uno dei personaggi mancanti.



Il regista CarloAlberto Biazzi e la sua squadra sono alla ricerca di un ragazzo. Ecco le caratteristiche richieste: età compresa tra i 25 e i 35 anni, bella presenza, anche fisica, preferibili i ragazzi con capelli scuri, buona espressività, non è richiesta una capacità interpretativa da scuola di recitazione, il candidato deve abitare alla Spezia oppure in provincia.



Per candidarsi basta inviare due fotografie (un primo piano e un mezzo busto) a casting@remorfilm.it insieme a un contatto telefonico. I candidati ritenuti idonei verranno contattati. È da precisare che non verranno in alcun modo prese in considerazione candidature che non rispecchiano le caratteristiche sopraelencate.