Primo appuntamento con le "Passeggiate in famiglia"

La Spezia - Domani mercoledì 30 giugno saranno inaugurate le “Passeggiate in famiglia” curate dalla coop Zoe nell’ambito del programma “L’estate del Dialma”, per raccontare la storia della Spezia da una prospettiva particolare, quella del tessuto urbano che si è sviluppato intorno al Dialma – Cantiere Creativo Urbano e al Quartiere di Fossitermi. Un giro semplice e piacevole di circa un'ora per adulti e famiglie, che porterà alla scoperta di curiosità su mura antiche e moderne, sulla fresca collina di Gaggiola, dal nome antico e suggestivo, su alcuni edifici in stile liberty e altro ancora. Appuntamento in Via Monteverdi, 117. Partecipazione gratuita, contatti per la prenotazione: Amanda 3349968868, Silvia 3899464044