Primo Levi e la Shoah, Silvia Ferrari presenta il suo libro a Fiumaretta

La Spezia - È inattuale parlare ancora della Shoah oppure, considerato ciò che sta accadendo in Polonia in questi giorni, l’uso della memoria è un affare sempre più politico e contemporaneo? Silvia Ferrari, autrice del libro "Oltre la crisi della memoria" ne discuterà venerdì 20 agosto alle 21 in piazza Pertini a Fiumaretta, con la giornalista Anna Pucci e Paolo Bosso, scrittore.



Sarà una serata di riflessioni: sul '900 europeo e sull'Olocausto, che secondo alcuni avrebbe spostato il limite della rappresentazione oltre la soglia del rappresentabile. In questo limite estetico, come è possibile testimoniare, se il ricordo è un dovere etico insito nei sopravvissuti dell'Olocausto? Come viene rappresentata la testimonianza nella scena pubblica? Rimane sempre la stessa, come in uno scatto fotografico che cattura un'eterna istantanea, o cambia, si trasforma, con il passare del tempo, dalla fine degli anni Quaranta fino all'avvicinarsi dell'inevitabile tramonto di tutti i testimoni? L'autrice si affida alla testimonianza di Primo Levi, l'uomo giusto per rispondere a queste domande, lasciando emergere le modalità con cui la testimonianza viene rappresentata nella sua vasta produzione letteraria e storica, da 'Se questo è un uomo' a 'I sommersi e i salvati'.