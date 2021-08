Premio fotografico mitilicoltori, vince Cristina Andolcetti

Paola Lenzi premiata per la sezione Still Life

La Spezia - Ieri pomeriggio al terminal di Largo Fiorillo si è svolta la cerimonia della premiazione del "Premio Fotografico Nazionale Mitilicoltori della Spezia”, giunto alla sua terza edizione.

Moderato da Federico Pinza e con la partecipazione di un numeroso pubblico che ha applaudito a scena aperta, sono stati premiati tutti i fotografi presenti nella mostra di Passeggiata Morin. Alla presenza del Vicesindaco Giulia Giorgi, di Luca Perfetti, dirigente Autorità Portuale, di Giovanni Stella, Comandante della Capitaneria di Porto della Spezia, dell'onorevole Lorenzo Viviani e di Alessandro Godani, presidente Consorzio produttori spezzini, è stata premiata la fotografa spezzina Cristina Andolcetti, vincitrice assoluta, che oltre alla targa ha ritirato un assegno circolare di mille euro. Paola Lenzi, vincitrice nella sez. Still-life, ha ricevuto, oltre alla targa del vincitore, un assegno circolare da 500 euro. Una targa anche per la spezzina Valentina Tazzini, per la foto vincitrice nella votazione "Premio giuria popolare", votazione che doveva compiersi, esclusivamente, presso lo stand posizionato in Passeggiata Morin.



Ai quattordici secondi ex-aequo una medaglia ricordo:

Giulio Tanzini (Nepi - VT) Luca Gianfelice (Teramo) Elide Cataldo (Ferrara)

Serafino Fasulo (Livorno)

GabrielePardini (Pietrasanta – LU) Federica Marchesi (La Spezia)

Marina Busoni (La Spezia)

Luca Ruffoli (Piombino – LI)

Tamara Bianchi (Massa)

Mirella Cozzani (Vezzano Ligure – SP)

Fulvia Bernacca (Roma)

Giovanna Remedi (La Spezia)

Luca Bernieri (Massa)

Gregorio Tommaseo (La Spezia)



I temi per partecipare al premio 2020 erano due: “mitilicoltori e pescatori” e “still-life” dell'ostrica. L'evento si è svolto grazie al patrocinio del Comune della Spezia, al contributo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e la collaborazione del Consorzio produttori spezzini. La giuria era composta da: Pierluigi Peracchini (sindaco della Spezia), Mario Sommariva (presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale), Federico Pinza (Cooperativa Mitilicoltori della Spezia), Claudio Barontini (fotoreporter e ritrattista di celebrities), Alberto Andreani (fotografo ufficiale Spezia Calcio), Marco Aliotta (presidente dell'Associazione Fotografica Liberi di Vedere), Alma Schianchi (fotografa e delegata provinciale FIAF).