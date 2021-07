Premio fotografico mitilicoltori: Cristina Andolcetti batte tutti

La Spezia - È "Muscoli" di Cristina Andolcetti, fotografa spezzina, lo scatto che si è aggiudicato il primo posto in classifica della terza edizione del Premio fotografico nazionale mitilicoltori della Spezia, il concorso che ha visto la partecipazione di oltre 300 scatti arrivati da tutta Italia e che è stato ideato dalla cooperativi mitilicoltori spezzini con il patrocinio del Comune della Spezia, il contributo dell’Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Orientale Porti di La Spezia e Marina di Carrara e in collaborazione con il Consorzio produttori spezzini.

Il premio Still-life lo ha vinto Paola Lenzi, anche lei fotografa della, con la foto "L'essenziale". La giuria era composta da: Pierluigi Peracchini sindaco della Spezia, Mario Sommariva presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Federico Pinza Ad della Cooperativa Mitilicoltori della Spezia, Claudio Barontini fotoreporter e ritrattista di celebrities, Alberto Andreani fotografo ufficiale Spezia Calcio, Marco Aliotta presidente dell'Associazione Fotografica Liberi di Vedere, Alma Schianchi fotografa e delegata provinciale Fiaf. La giuria ha scelto questi scatti come i migliori rappresentanti del tema del concorso "Mitilicoltori e pescatori" e per lo "Still-life".

La premiazione ufficiale si svolgerà l'11 agosto: il primo classificato, Premio mitilicoltori, riceverà oltre a una targa ricordo un assegno circolare di mille euro. Al vincitore dello still-life andrà invece un assegno di 500 euro. Ai quattordici fotografi in mostra, considerati secondi ex aequo, riceveranno una medaglia ricordo. A partire da lunedi 5 luglio fino al 28 agosto, lungo la passeggiata Morin di La Spezia si potrà visitare la mostra con esposte sedici tra le fotografie in concorso. Inaugurazione lunedi 5 luglio alle ore 18,30

Inoltre per il premio della giuria popolare sono state selezionate altre 50 fotografie, di altrettanti fotografi, per essere trasmesse in Passeggiata Morin su un maxi monitor. Le foto potranno essere votate presso lo stand dei mitilicoltori. Il vincitore del “premio giuria popolare” sarà reso noto i primi di agosto.

Per l'occasione verrà stampato un catalogo contenente con le foto e i nomi degli autori (compreso quelli del premio giuria popolare). Il libro può essere prenotato presso il sito dell'editore: store.bandecchievivaldi.com







Alla mostra saranno allestite le foto di:

Giulio Tanzini (Nepi - Vt) Luca Gianfelice (Teramo) Elide Cataldo (Ferrara) Paola Lenzi (La Spezia) Serafino Fasulo (Livorno) Cristina Andolcetti (La Spezia) Gabriele Pardini (Pietrasanta – Lu) Federica Marchesi (La Spezia)

Marina Busoni (La Spezia)

Luca Ruffoli (Piombino – Li)

Tamara Bianchi (Massa)

Mirella Cozzani (Vezzano Ligure – Sp)

Fulvia Bernacca (Roma)

Giovanna Remedi (La Spezia)

Luca Bernieri (Massa)

Gregorio Tommaseo (La Spezia)





I fotografi segnalati per la votazione della giuria popolare:



Roberta Laurenti (Adria) - Roberto Corinaldesi (Roma) - Alessandro Memoli (Cava dei Tirreni) - Carla Streva (Caltagirone) - Marco Maccagnani (Portomaggiore) - Gian Paolo Lorenzoni (Ferrara)- Carlo Cattaneo (Bregnano) - Gianni Biddau (Sassari) - Luca Bertusi (Castel d'Aiano) - Nadia Raggi (La Spezia) - Rosa Maria Caldera (La Spezia) - Marco Ghetti (La Spezia) - Alessandro Cialdini (La Spezia) - Maurizio Teruzzi (Vignate) - Adriano Boscato (Pove del Grappa) - Sarah Mattei (Roma) - Manuela Marangione (La Spezia) - Marco Barbera (La Spezia) - Andrea Busi (Brescia) - Valentina Tazzini (La Spezia) - Laura Gabrielli (Roma) - Emma Colombani (Arcola) - Daniele Racis (Verucchio) - Ernesto Cordella (Viareggio) - Diego Borri (Riccò del Golfo) - Luigi Diamanti (Massa) - Paolo Gambaudo (Masio) - Nicola Morittu (Sennori) - Cristina Mariotti (La Spezia) - Alfredo Ingino (Foggia) - Alice Pavan (Vezzano Ligure) - Andrea Pavan (Vezzano Ligure) - Barbara Matteazzi (Oriago) - Elisabetta Neri (La Spezia) - Flavia Mauri (Calice al Cornoviglio) - Paola Cattini (Lerici) - Anna Mori (Chiavari) - Paola Gallo Balma (Rivarolo) - Karol Mucerino (Scisciano) - Sergio Atzeni (La Spezia) - Alida Oddo (Roma) - Silvana Martino (Chiavari) - Elena Galardi (Carrara) - Maurizio Tromboni (Carrara) - Gianluca Zaio (Leivi) - Anastasia Pavlova (Genova) - Maria Addolorata Greco (Bari) - Melchiorre Gambaro (La Spezia) - Rossella Priori (La Spezia)