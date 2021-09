Premio europeo di poesia, la spezzina Vatteroni rappresenterà la Liguria

La Spezia - Con tutte le misure di sicurezza anti covid, sabato 23 ottobre presso la Sala SOMS di Vercelli, avrà luogo la finale del Premio Wilde XIV edizione del concorso di poesia a tema libero. L’evento è organizzato dalla Dreams Entertainment Acri con il patrocinio e la co organizzazione dell’Ope Osservatorio Parlamentare Europeo, AUGE Accademia Universitaria degli Studi Giuridici Europei, Ctp Centro Studi, Cultural Partner Menotti Art Festival Spoleto, Media partner Quotidiano La Notte Online.



Saranno ben 80 gli autori, provenienti da ogni angolo d’Italia, che hanno passato le semifinali e che dovranno scontrarsi difronte alla III commissione di giuria per aggiudicarsi i premi e titoli assoluti. Gli autori saranno suddivisi in tre categorie: giovanissimi, giovani e over. A rappresentare la Regione Liguria, ci sarà la poetessa spezzina, Sonia Vatteroni. Durante l’evento verranno assegnati anche i Wilde Vip European Award onorificenza nata nel 2010 che premia personaggi dello spettacolo, cinema, giornalismo, cultura, sport, danza e dell’imprenditoria che si sono contraddistinti per meriti sociali e o colturali. In nomination 2021 troviamo Loredana Bertè, Rai3 con il Programma Report, Margherita Fumero, Bruno Gambarotta, Paola Bradamante, Francesco Testa, Marco Pantani (postuma), Rosa Miranda, Fedez, Marina Fiordaliso e AUGE. Chi si aggiudicherà il premio lo si saprà solo il giorno 23 ottobre.