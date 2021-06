Premio Exodus 2022 a Marco De Paolis, il magistrato degli "armadi della vergogna"

La Spezia - Il Premio Exodus 2022 sarà attribuito a Marco De Paolis, il procuratore militare che ha indagato oltre 450 casi e portato avanti 18 processi per i più gravi crimini nazisti compiuti in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale e dopo l’armistizio. Dal 1988 è Magistrato Militare, dal 2002 al 2008 è stato Procuratore Militare Capo alla Spezia, e dal 2010 al 2018 ha diretto la Procura Militare di Roma. Nell’agosto del 2018 ha assunto l’attuale incarico di Procuratore

Generale Militare presso la Corte Militare di Appello. Ad ufficializzarlo è il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini: "De Paolis è un uomo che merita il più importante riconoscimento cittadino, perché ha ricercato la giustizia con l’integrità di uno storico in una delle pagine più cupe che la memoria umana ricordi. Recentemente la Germania gli ha conferito l’onorificenza dell’Ordine al merito, e oggi anche la Città della Spezia vuole dare al suo cittadino onorario il giusto e doveroso riconoscimento per tutto il suo impegno anche nella valorizzazione della memoria processuale dei crimini nazisti. Come amministrazione, stiamo lavorando in stretto contatto con la Marina Militare e con l’Istituto Storico per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea per la realizzazione di un percorso storico e bibliografico dei fascicoli del cosiddetto “Armadio della Vergogna” affinché tutti gli storici, studiosi o appassionati possano consultarlo liberamente.”