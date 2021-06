Premiati i vincitori del concorso "Disegna Spezia"

La Spezia - Questo pomeriggio il Sindaco della Spezia ha premiato i vincitori del concorso “Disegna Spezia” dove il requisito è stato quello di disegnare la nostra Città.

Il concorso, nato da un’idea di Marco Tarabugi in collaborazione con Susanna Varese, Web Spezia Tv, Associazione Pro Spezia, Ass. Tandem, Ass. Pro Spezia Ciassa Brin, ha ricevuto una grande partecipazione con oltre 600 disegni.



“Il concorso “Disegna Spezia” è stato un grande successo fra tutti i bambini della nostra Città e ha visto una grande partecipazione anche da parte di tutte le scuole – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – Progetti di questo genere sono di grande valore per tutta la nostra comunità perché fortificano il grande senso di appartenenza alla Spezia e contribuiscono a cementare il senso civico in ogni bambino. Ringrazio per questo Marco Tarabugi e tutte le persone e le associazioni coinvolte e mi auguro che il prossimo anno si possa ripetere questo importante evento.”



I vincitori del concorso Disegna Spezia 2021 sono stati:

- Primo premio costituito da una targa artistica a RICCARDO BIASCI di anni 6 della Scuola Primaria Dante Alighieri Classe 1° C



- Secondo premio costituito da una targa artistica a AYA RAFIA di anni 8 della Scuola Primaria Don Mori Classe 3° C. Premio offerto dall’ Ass. Pro Spezia



- Terzo premio costituito da targa artistica a JENNIFER ZARZUELA CAPELLAN di anni 9 della Scuola Primaria Don Mori Classe 4° B



- Quarto premio costituito da una coppa artistica a GRETA NEVONI di anni 9



- Quinto premio costituito da una coppa artistica a TOMMASO BERTAGNA di anni 8 della Scuola Primaria Dante Alighieri Classe 3° A



- Sesto premio a VERONICA MALUBERTI di anni 6 della Scuola Primaria A. Manzoni Classe 1° A. Premio offerto da SpeziaTv Web

- Settimo premio costituito da un buono per una cena della famiglia a FLORIN MANI di anni 9. Premio offerto da Ass. Tandem