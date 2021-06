Premiata Raffaella Ferrari, scrittrice e blogger spezzina

La Spezia - La scrittrice e blogger spezzina Raffaella Ferrari, si è aggiudicata un prestigioso riconoscimento per un cortometraggio da lei realizzato dove racconta, tramite suggestive immagini, l'esperienza del Covid vissuta dalla madre 86enne. Il lavoro è stato inserito all'interno di un evento dedicato allo scrittore italiano Umberto Fracchia, nel 90esimo anniversario dalla scomparrsa, dal comune di Casarza Ligure e sarà premiato sabato 5 giugno nel giardino della villa dove l'autore visse. "L'importanza delle cose semplici", tema principale delle opere di Fracchia, è stato ripreso in chiave moderna dal cortometraggio dove Raffaella Ferrari descrive, con fotografie e filmati di sua realizzazione, come un evento di grande impatto può scuotere la quotidianità aprendo gli occhi su cose importanti ma a volte trascurate. L'evento può essere seguito in diretta Facebook sul profilo del Comune di Casarza Ligure sabato alle 18.