Poetry Take Away: in riva al Golfo le poesie si ordinano e ritirano sul posto

La Spezia - Un vero e proprio take away dove si possono ordinare e ritirare ascolti di poesia. Lo aprono domani pomeriggio, in via Fiume 12, i Mitilanti, il collettivo di poeti performativi formato da Andrea Bonomi, Andrea Fabiani, Filippo Lubrano, Alfondo Pierro e Francesco Terzago. Si tratta dell’ultima trovata dei ragazzi con la maglia a righe (già protagonisti la scorsa estate, in collaborazione con l’associazione Vela Tradizionale, dell’ideazione e realizzazione del primo drive in

nautico del Golfo della Spezia) per cercare di superare questo momento di estrema difficoltà per la fruizione della cultura.



Il funzionamento del Poetry Take Away è estremamente semplice. Per ordinare sarà sufficiente inviare un messaggio whatsapp al 3792288015 indicando la “pietanza” scelta tra quelle comprese nel menù approntato dai Mitilanti. Una volta effettuata la prenotazione e ottenuta conferma dell’orario, non si dovrà far altro che presentarsi al numero 12 di Via Fiume, all’orario concordato, citofonare ai Mitilanti e ascoltare attraverso il citofono, la lettura fatta, dal vivo, della poesia scelta. “Poetry Take Away – fanno sapere i Mitilanti dal loro quartier generale – sarà un modo per dire che la

cultura non può fermarsi, che gli spettacoli devono ripartire e devono ripartire dalla condivisione col pubblico. Abbiamo già ricevuto molte prenotazioni, segno che la gente ha non solo voglia, ma bisogno di queste cose. E noi siamo felici di contribuire a soddisfare queste necessità, pur nel rispetto di tutte le doverose misure di sicurezza.”



L’evento sarà infatti perfettamente in linea con le norme anti-Covid, la costante indesiderata di quest'ultimo anno: il microfono sarà igienizzato dagli organizzatori stessi, dopo ogni lettura. Di seguito riportiamo il Menù, dal quale sarà possibile scegliere. Ogni “portata” corrisponderà a un tipo specifico di poesia: km 0 (poesia del territorio), Pizza Margherita (poesia italiana), Fish and chips (inglese), Royal with cheese (americana), Crêpes maison (francese), Ceviche (sudamericana), Ravioli al vapore (cinese), Fuori menù.