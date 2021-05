Poetry Delivery: così i Mitilanti consegnano le poesie a domicilio

La Spezia - Tre "menù" diversi, un cartone della pizza pieno di poesie (e gadget vari). L'associazione di promozione sociale dei Mitilanti lancia la sua campagna di tesseramento, e lo fa in grande stile: con un importante - e richiestissimo - upgrade della sua ultima performance, il "Poetry Take Away", che diventa ora "Poetry Delivery".

Se fino alla scorsa settimana infatti si potevano "ritirare" le poesie solo suonando al citofono di via Fiume 12, adesso si possono ricevere comodamente a casa.



Il collettivo spezzino ha preparato tre box diverse, con un numero crescente di sorprese dentro. I nomi delle box sono fortemente evocativi, e attenti al genius loci: Tinetto, Tino e Palmaria.

Il contenuto è un prezioso oggetto curato graficamente (oltre 15 schede in tiratura di 50 e inserti fotografici), contenente le poesie "km-0" dei Mitilanti, delle fotografie inedite di Francesco Maria Terzago, adesivi, matite e spille, ovviamente griffate "Mitilanti". L'offerta include anche il servizio di lettura a domicilio di una poesia, dalla voce di uno dei membri del collettivo stesso.



Come raccontano i Mitilanti dal loro quartier generale, il prodotto che i clienti riceveranno a casa è "l'unico alimento che può essere consumato senza controindicazioni, non conosce data di scadenza; la stessa pietanza può essere ingerita un numero infinito di volte. Da soli o in compagnia".

L'iniziativa-performance si installa nell'alveo della narrazione portata avanti recentemente dal collettivo spezzino, un modo di ripensare il nostro rapporto col lavoro ai tempi della gig-economy, che ha già visto in passato i poeti dalla maglia a righe confrontarsi con le maestranze dei call-center in performance come "Poetry Call".

Le prenotazioni sono già cominciate a fioccare e saranno aperte fino a sabato, via Whatsapp al numero 3792288015. Le consegne avverranno per tutta la giornata di domenica, dalla mattina alla sera.