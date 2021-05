Poesie a domicilio: ecco le box che consegneranno domenica i Mitilanti

La Spezia - Il cartone è quello della pizza, ma dentro ci sono alimenti per l'anima. Il "Poetry Take Away" che ha reso celebre il citofono di via Fiume 12 fino alla scorsa settimana diventa quindi ora "Poetry Delivery": domenica 16 maggio si potranno ricevere comodamente a casa le poesie del collettivo con la maglia a righe, ordinandole anche via Whatsapp al numero 3792288015.

Il collettivo spezzino ha preparato tre box diverse, con un numero crescente di sorprese dentro. I nomi delle box sono fortemente evocativi, e attenti al genius loci: Tinetto, Tino e Palmaria. I prezzi partono da 9,90€ per la box più semplice, "Tinetto", fino ai 29,90€ della "Palmaria", che contiene tra l'altro anche il concept-album di poesia e musica elettronica dei Mitilanti con Michele Mascis, "Casa Dentro".

Già copiose le prenotazioni che sono arrivate da tutta la città: le consegne cominceranno alle 10 del mattino e andranno avanti per tutta la giornata, con i Mitilanti che si divideranno tra il lavoro di rider e quello di "declamatori" di poesie.

Il contenuto delle box è il frutto di un curatissimo lavoro artigianale che presenta le poesie "km-0" dei Mitilanti in tiratura limitata, fotografie inedite di Francesco Maria Terzago, e poi adesivi, matite e spille, ovviamente griffate "Mitilanti".

L'offerta include anche il servizio di lettura a domicilio di una poesia, dalla voce di uno dei membri del collettivo stesso.

L'iniziativa-performance si inscrive nell'alveo della narrazione portata avanti recentemente dal collettivo spezzino, un modo di ripensare il nostro rapporto col lavoro ai tempi della gig-economy, che ha già visto in passato i poeti dalla maglia a righe confrontarsi con le maestranze dei call-center in performance come "Poetry Call".

Le prenotazioni sono aperte fino a sabato, via Whatsapp al numero 3792288015.