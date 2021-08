Più di 4mila spettatori per i concerti dell'estate spezzina

La Spezia - “Oltre 4.000 presenze per i concerti dell’estate spezzina – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – un grande successo per un’estate caratterizzata dalle nuove disposizioni di sicurezza per il Covid-19 e con l’obbligo dal 6 di agosto, proprio nell’avvicendamento degli spettacoli, del green pass. I concerti sono stati eterogenei, poliedrici e sempre in bilico fra musica e spettacolo: Massimo Ranieri, Nek, Coma_Cose, The Kolors e Lo Stato Sociale sono tutti artisti che hanno permesso di intercettare gli interessi di tutte le generazioni, dando l’opportunità alla Spezia di essere raggiunta per una serata indimenticabile da spettatori ben oltre la nostra Provincia. Il successo è stato proprio garantito dalla massima collaborazione di tutti gli spettatori e dalla perfetta macchina organizzativa: il mio personale ringraziamento va a tutto il personale del Teatro Civico, agli uffici della mobilità, agli uffici dei lavori pubblici, alla Polizia Municipale, alla Società dei Concerti, a tutti gli operatori della sicurezza e ai tecnici dei service audio e luci.”



Anche Lo Stato Sociale sfiora il sold out con il RECOVERY TOUR, che ha chiuso il calendario dei concerti dell’Estate Spezzina. Sono stati più di 860 gli spettatori presenti ieri sera in Piazza Europa per lo show del gruppo bolognese che segna il loro ritorno sui palchi italiani dopo il successo del brano sanremese “Combat Pop” e l’uscita del nuovo album “Attentato alla Musica Italiana” (Garrincha Dischi / Island) - un quintuplo disco composto da 5 capitoli, uno per ogni componente della band.



L’esibizione dal vivo ha richiamato tanti spezzini e giovani da fuori Provincia, in particolare da Massa, Lucca, Livorno e Genova. Oltre ai nuovi brani, la band ha proposto in chiusura alcuni classici del loro repertorio: “Abbiamo vinto la guerra”, “Amarsi male” e “Eri più bella come ipotesi”



Nel complesso, i cinque concerti dell’Estate Spezzina (oltre allo Stato Sociale, Massimo Ranieri, Nek, Coma_Cose e The Kolors) hanno totalizzato oltre 4.000 presenze.