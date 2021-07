Pinocchio intramontabile, la rassegna teatrale estiva inizia con un grande classico

La Spezia - Conto alla rovescia per l’inaugurazione della rassegna La Spezia Estate Festival, che dal 19 luglio al 18 agosto si svolgerà sul palcoscenico all’aperto di Piazza Europa. Ad aprire il cartellone lunedì (ore 21.30) sarà la Compagnia del Sole con “Pinocchio”, di e con Flavio Albanese, scritto in collaborazione artistica con Marinella Anaclerio. La Spezia Estate Festival partirà così con uno spettacolo per bambini (l'età consigliata è dagli 8 anni in su), adatto a tutti. Le restrizioni relative alla pandemia da Covid-19 hanno messo a dura prova l’innocente libertà dei più piccoli. Per questo motivo è parso naturale dare un segnale dal valore simbolico, ricominciando proprio dalla Compagnia del Sole e da Flavio Albanese, un artista d’eccellenza considerato unanimemente uno dei più interessanti attori nel campo dello spettacolo per ragazzi.



Flavio racconta in prima persona la vera storia di Pinocchio sulle note della celebre musica che Fiorenzo Carpi scrisse per il film-TV di Comencini. Tra prosa e filastrocche, racconti, canzoni, arie e recitativi, lo spettacolo ripercorre le principali vicende che hanno portato un semplice “ciocco” di legno a diventare un bambino. I personaggi appaiono e scompaiono sulla scena, a volte impersonati dallo stesso attore, altre volte evocati attraverso la magia e gli espedienti del teatro di Varietà. Ci sono proprio tutti: Geppetto, la Fatina, il Gatto e la Volpe, il Grillo parlante, Mangiafuoco, l’Omino di burro, il Domatore e il Pappagallo. È una storia per grandi e piccini e in particolare per “burattini che vogliono diventare bambini”.



La Compagnia del Sole nasce tra Roma e Bari nel gennaio del 2010 fondata da Marinella Anaclerio e Flavio Albanese con il proposito di creare un gruppo di lavoro che elabori progetti artistici e culturali a tutto tondo. Caratteristica che li accomuna è la passione per la drammaturgia contemporanea unita all'amore per la tradizione. Sguardo che li porta spesso alla contaminazione e ad alternare costantemente un testo classico ad uno contemporaneo. La pluriennale attività come attori, registi, pedagoghi e direttori di festival e rassegne, in Italia ed in vari paesi europei, con collaborazioni continuative con strutture come Il Piccolo Teatro di Milano ed il Teatro Stabile di Ancona, consente loro di condurre progetti da più punti di vista con strategie differenziate, creando un ponte interlocutorio tra struttura teatrale proponente e pubblico fruitore.



L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Si ricorda che è possibile assistere agli spettacoli soltanto in posti a sedere numerati, preassegnati e distanziati. I biglietti sono disponibili presso il Botteghino del Teatro Civico (ingresso da via Carpenino), oltreché presso la biglietteria di Spezia Risorse in via Pascoli 64. Gli orari delle biglietterie sono i seguenti: botteghino del Teatro Civico: dal lunedì al sabato ore 8.30/12; biglietteria di Spezia Risorse: dal lunedì al venerdì ore 8.30/13; il sabato ore 9-12



Nelle serate di spettacolo la biglietteria sarà aperta a partire dalle ore 19 presso l’Urp del Comune, in Piazza Europa. Si precisa che la bigliettazione sarà svolta in orario serale soltanto per lo spettacolo in calendario la sera stessa. Apertura area spettacoli di piazza Europa: ore 20.30. Si ricorda inoltre che soltanto per le serate ad ingresso gratuito è possibile effettuare la prenotazione anche per e-mail, scrivendo a info@teatrocivico.it . Per gli spettacoli di interesse occorre indicare nome, cognome, recapito telefonico ed eventuali ulteriori nominativi di coloro per cui si prenotano i biglietti. Info: tel. 0187 727 521