Pierluigi Mele e un libro di Leonardo Boff

La Spezia - Pierluigi Mele (ma alla Spezia tutti lo chiamano Gigi) non è solo un giornalista professionista della testata Rai News 24, per il cui sito internet cura da anni il blog “Confini”. Già allievo dei corsi di filosofia dell’Università Gregoriana ed ancora prima attivo partecipante alle attività del Centro studi giovanile fondato alla Spezia dal compianto Carlo Lupi, Mele ha sempre manifestato grande attenzione per le dinamiche teologiche e culturali che attraversano il mondo cattolico lungo gli stretti confini del nuovo millennio. Una nuova prova (non la prima, nemmeno sul piano editoriale) ce la dà ora con il volumetto del teologo Leonardo Boff “Abitare la terra. Quale via per la fraternità universale?”.

Nel libro, pubblicato da Castelvecchi e già nelle librerie anche alla Spezia, Pierluigi firma la prefazione, nella quale sviluppa alcune interessanti riflessioni tra le posizioni culturali di Boff, in particolare sui temi dell’ambiente e della pace nel mondo, e alcune delle encicliche di Papa Francesco, in particolare “Laudato Si’” e “Fratelli tutti”, dedicata appunto alla fraternità universale. Numerosi sono, nella prefazione, i riferimenti storici e teologici a personaggi caratterizzati, nella loro vita e nella loro testimonianza, dall’essersi schierati a fianco dei poveri e degli ultimi: tra gli altri, Charles De Foucauld, Giorgio La Pira, Ernesto Balducci, Luis Massignon. Al centro, il richiamo all’esigenza ed al dovere cristiano di “dare speranza”, esigenza della quale entrerà nella storia come emblematica - sottolinea Mele - l’immagine di Papa Francesco in preghiera il 27 marzo 2020 in una piazza San Pietro deserta, ma collegata in video con il mondo intero.