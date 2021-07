Piazza Europa, arriva Daniel Cohen con "La felicità degli altri"

La Spezia - A chiusura della prima parte del "Cinema sotto le stelle" in Piazza Europa martedi 13 Luglio alle 21.15 ecco "La felicità degli altri", una commedia davvero cattiva come lo sono spesso quelle all'italiana, da Monicelli a Risi. Questa volta però la storia viene dalla Francia ed è diretta e scritta da Daniel Cohen. Il film prosegue la programmazione che si prenderà una pausa per lasciare spazio agli eventi dell'Estate Spezzina. La rassegna riprenderà dal 19 agosto al 12 settembre.



Il film, nasce da un interrogativo: possiamo essere davvero felici del successo degli altri? Probabilmente sì, ma se sono lontani e li conosciamo poco. È il caso di Léa, Marc, Karine e Francis, amici di vecchia data, tutti normali e tra i quali nessuno eccelle particolarmente. Ma un giorno qualsiasi Léa Monteil (Bérénice Bejo), la più dolce e insicura tra loro che lavora in un grande magazzino, rivela ai suoi amici che sta scrivendo un romanzo. Fin qui niente di male, nessuno inizialmente le dà troppo credito, ma non la si perdona quando il successo arriva davvero. Per la coppia amica della donna scoppia l'emulazione: Karine Leger (Florence Foresti) le tenta tutte, dalla scrittura alla maratona, mentre il marito (François Damiens) fa altrettanto, dalla scultura alla culinaria. Ma come dice giustamente quest'ultimo i loro tentativi esplodono prima del decollo. E Marc, il fidanzato di Léa? Interpretato da un inedito Vincent Cassel, meno maschio alfa del solito, Marc, che ama l'alluminio su ogni cosa, non la prende troppo bene.



Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati tramite il sito www. ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche solo tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11/13 e 16/18: è obbligatorio inserire nome, cognome, quantità di posti richiesti, titolo del film e attendere conferma. Al di fuori degli orari indicati non è garantita la registrazione delle richieste. Il servizio Whatsapp non prevede in nessun caso la ricezione di telefonate. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema presso l'Urp di Piazza Europa 1 a partire dalle 19 e in base alla disponibilità prevista dal distanziamento imposto dalla normativa sanitaria vigente.