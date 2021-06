Personale di Mirella Raggi, organizza l'Ucai

La Spezia - La sezione spezzina dell’Unione cattolica artisti italiani propone una nuova rassegna on line, sul sito www.ucailaspezia.org. Si tratta di una personale dell’artista Mirella Raggi, già presidente della sezione dal 2009 al 2014, con alle spalle un cinquantennio di militanza artistica. Nella rassegna, intitolata “Incisioni e disegni”, si coglie l’importanza attribuita da Raggi al disegno, “quale - osserva Valerio Cremolini - ineludibile fondamento della sua complessa esperienza. Disegno, quindi, tutt’altro che semplice abbozzo o schizzo, ma disciplina avallata da veri e propri gesti comunicativi di emozioni e non solo”. A sua volta, nella presentazione, la scrittrice Nanda Fellerini rileva come “la scelta artistica di Mirella Raggi - è tesa alla natura, ai suoi aspetti più vari, ai suoi mondi nascosti agli occhi distratti degli uomini del nostro tempo, mondi che rivelano bellezza, armonia, speranza, soprattutto a chi, come lei, li guarda come manifestazione sensibile della creazione divina”.