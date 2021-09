Per horror intendo, il docu-film di Paola Settimini che ripercorre il genere

La Spezia - Sarà lo storico cinema Don Bosco martedì 7 settembre, alle 21.15, ad ospitare la "prima"del docufilm "Per horror intendo", scritto e diretto da Paola Settimini e prodotto da Cut-up Edizioni, nato da un’idea di Lamberto Bava e con le colonne sonore di Claudio Simonetti’s Goblin. Il film è una dissertazione sulla paura, sul suo significato e sul modo in cui molti dei maestri del cinema horror italiano sono riusciti a declinare questo sentimento primario in opere diventate immortali: alla premiere sarà presente parte del cast.



Un ragazzo fugge terrorizzato attraversando un bosco. Una figura incappucciata totalmente vestita di nero, una strega probabilmente, lo segue implacabile alla distanza. Inizia così il film che subito si trasforma in un documentario che analizza il glorioso cinema di genere horror italiano degli anni dai '60 al '90. Nel docu-fim ci sono interviste a Dario Argento, Pupi Avati, Ruggero Deodato, Lamberto Bava, Francesco Barilli, Sergio Martino, Manetti Bros, Aldo Lado etc.



Nella parte di fiction, girata da Paola Settimini in vari luoghi della suggestiva Lunigiana (nei borghi Agnino, Moncigoli, Gragnola, Verrucola, Mulino di Arlia, Turlago, Equi Terme), spiccano i camei degli attori Matteo Taranto e Roberto Bocchi. Gli storici del cinema Roberto M. Danese e Gianluigi Negri, in modo analitico sintetizzano l'evoluzione del genere. Clicca qui per vedere il trailer. Per essere presente alla prima, info e prenotazioni al numero 339-2883384.