Partita solidale al Tanca: in campo personaggi tv, borgate e sindaci

La Spezia - Il Palio non è solo agonisimo e pensa sempre a chi è meno fortunato perché nel cuore delle borgate c'è spazio per tutti. Questo il messaggio della partita di calcio, a scopo benefico in favore della "Colazione con il sorriso" che eroga il primo pasto della giornata ai senza fissa dimora, che si terrà il 12 luglio al campo sportivo Tanca al confine tra i quartieri di Mazzetta e Migliarina. Sarà una partita di calcio speciale e che vedrà scendere in campo anche la Nazionale calcio Tv con numerosi personaggi dello spettacolo a partire dal corrispondente di Striscia la Notizia Luca Galtieri. Ma con il palio la solidarietà è doppia: per l'edzione del 2021 gli ingressi, sono confermati a pagamento, e l'intero incasso sarà devoluto in beneficienza.

Gli annunci sono stati fatti questa mattina, nella sala del consiglio comunale di Palazzo civico, alla presenza di il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, il primo cittadino di Lerici Leonardo Paoletti, Simona Ferro, assessore Allo Sport della Regione Liguria, gli assessori comunali Maria Grazia Frijia e Lorenzo Brogi, Massimo Gianello, Presidente del Comitato delle Borgate, l’Ammiraglio Giorgio Lazio, comandante del Comando Marittimo Nord, Mario Sommariva, Presidente AdSP Mar Ligure Orientale, Anna Iavazzo, Presidente associazione “Colazioni col Sorriso” e, come detto, Luca Galtieri di Striscia la Notizia.

Il 12 luglio scenderanno i rappresentanti delle borgate e i primi cittadini dei comuni coinvolti, uniti dalla stessa maglia.

"Questa serata sarà animata dalla solidarietà - ha detto il sindaco della Spezia Pier Luigi Peracchini - ed è un grande atto donare alle colazioni con il sorriso, loro sono di esempio per tutti. Scenderemo in campo in modo simpatico e per fare del bene. Il palio non è solo agonismo e dimostra di saper toccare il cuore di tutti".

Alla conferenza era presente anche l'assessore allo Sport regionale Simona Ferro ha aggiunto: "All'assessore Frijia va il mio ringraziamento per aver presentato così bene l'iniziativa in Regione. Lo sport non ha solo grande valore agonistico dello sport ma sa spaziare anche per uno scopo benefico. Se riparte lo sport e lo fanno anche le attrattive di un territorio. Vi auguro un grande buon lavoro e a chi sta dietro a questi eventi. Noi Liguri siamo coraggiosi, abbiamo osato e siamo arrivati a questa bellissima manifestazione".

Il primo cittadino di Lerici Leonardo Paoletti ha aggiunto: "Questi eventi sono determinanti, fondamentali. Frijia ha sulle spalle un'importante responsabilità, grazie a Massimo Gianello in quanto esempio di serietà. Grazie anche al presidente Sommariva per il suo primo palio e all'ammiraglio Lazio. Ogni giorno i volontari si occupano portare avanti la tradizione. La provincia è unita nel palio. Anche quest'anno il palio sarà particolare ma divertente".



Prima del calcio di inizio, che verrà battutto dall'assessore Maria Grazia Frijia, ci sarà un'esibizione della banda della Marina Militare: "Vogliamo essere tra i protagonisti della ripresa. Lo abbiamo fatto con la recente vista del Tino e per il palio - ha dichiarato l'ammiraglio Lazio -. Marina militare ha come punto d'onore essere vicino alla città".

Per il presidente dell'Autorità portuale del Mar Ligure orientale Mario Sommariva l'edizione 2021 si tratta della prima edizione del Palio del golfo. "Testimonio la volontà dell'integrazione tra il porto e la città - ha sottolineato -. Anche quest'anno sosterremo il Palio e volgiamo esserci anche per la partita del cuore. Vogliamo creare migliori situazioni per la tutela dei piùdeboli. Questa mattina sottoscritto il protocollo per l'organizzazione del palio. Non c'è momento migliore per guardare al futuro".

Il giorno della partita il pubblico potrà entrare fino ad esaurimento posti dalle ore 19. Gli spettatori potranno fare una libera offerta il cui ricavato andrà in beneficenza, come detto, all’associazione “colazione col sorriso”. Molti i media partner presenti tra i quali Teleliguriasud che trasmetterà la partita che potrà essere seguita anche sui canali social del Comune.



L'assessore Maria Grazia Frijia ha sottolineato: "Le borgate con grande determinazione hanno proseguito nel loro lavoro e con impegno costante. Si aggiunge aggiunge dunque una bella iniziativa a scopo solidale. Ci saranno un sacco di sorprese. Vi saranno testimonial d'eccezione: i nostri sindaci giocheranno insieme ai rappresentanti delle borgate. Si tratta di un'iniziativa poderosa". L'assessore comunale allo Sport Lorenzo Brogi ha aggiunto: "Con la partita del 12 luglio il mondo dello sport e della solidarietà si legano. Sarà un momento bellissimo".

La parola è passata poi al corrispondente di Striscia Luca Galtieri: "Soamo contenti di questa iniziativa. Non siamo vero giocatori ma ci mettiamo anima e cuore. Giocherò per vincere (ride, NdR)". Per le Colazioni con il sorriso Simona Ferro ha spiegato: "Grazie a tutti, arriviamo da un anno difficile. Quando tutti eravamo a casa i senza fissa dimora rischiavano di non avere alcun aiuto, ma grazie al Don Bosco siamo riusciti a fare una cosa grande, come sarà per la partita del 12 luglio e ve ne siamo grati".

A chiudere gli interventi è stato il presidente del Comitato delle borgate Massimo Gianello: "Questa iniziativa è stata organizzata in poche settimane per noi era doveroso dare qualcosa a chi è meno fortunato. Il Palio è capace di unire tutti e con questa partita ne diamo un'ulteriore dimostrazione. Confidiamo nella generosìtà degli spezzini. Come mondo del Palio vogliamo rilanciare sulla solidarietà: assieme al Comune stiamo studiando per fare in modo che l'incasso della giornata delle gare vada in beneficenza. Sempre nello spirito del Palio la nostra formazione avrà un valore aggiunto: due vogatrici sono anche giocatrici con una bella esperienza nel calcio, saranno in squadra con noi".