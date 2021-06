Parte dalla Dialma Ruggiero il decennale di Fuori Luogo

La Spezia - Si apre con una giornata interamente dedicata al pubblico spezzino il lungo weekend di spettacoli, frammenti di visioni, incontri dal vivo, riflessioni e convegni, che compongono il programma di “Fuori Luogo 10 – Dieci anni di Teatro Fuori Luogo” – una quattro giorni per festeggiare il decennale del progetto di teatro contemporaneo. L'apertura ufficiale, ad ingresso libero, è fissata per giovedi 17 giugno alle 18.30 nel cortile esterno e nel foyer dell'Auditorium Dialma Ruggiero alla presenza del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, di Fondazione Carispezia e delle autorità con l'inaugurazione dell'installazione fotografica "Dieci anni di teatro Fuori Luogo", selezione a cura di Francesca Cattoi e Alessandro Ratti dagli archivi dei fotografi Ilaria Zappelli, Andrea Luporini e Francesco Tassara che raccontano queste dieci edizioni attraverso i veri protagonisti dell'atto teatrale: gli artisti e il pubblico. Sempre giovedì sarà presentato in anteprima assoluta il prezioso e inedito volume 2011-2021 Dieci anni di Teatro Fuori Luogo dedicato all'esperienza spezzina, che raccoglie testimonianze e saggi critici di alcuni dei più importanti artisti, studiosi, critici della scena culturale nazionale.