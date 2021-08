Paolo Asti a Varazze per presentare "D.O.C."

La Spezia - Dopo la presentazione a Bellaria nella riviera romagnola, D.O.C. Dinamici Onesti Concreti (edit. Allemandi) sarà presentato domani, giovedì 18 agosto alle 21, a Varazze presso l'oratorio di N.S. Assunta per iniziativa dell'associazione culturale "U Capanin Russu", storica associazione culturale varazzina, in collaborazione con il comune di Varazze Assessorato alla Cultura. "Sono molto onorato di poter presentare D.O.C. di inaugurare il calendario "Incontri con l'autore" - commenta Paolo Asti ex assessore alla cultura e al turismo del comune della Spezia e consulente nell'ambito della comunicazione e portavoce nazionale del movimento CulturaIdentità - discutendone con l'assessore alla cultura Maria Angela Calcagno