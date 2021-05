Paleofestival, è tutto pronto

La Spezia - Il Paleofestival, il Festival dell’Archeologia sperimentale divulgativa sul Mondo Antico, è giunto alla sedicesima edizione: anche quest’anno abbiamo scelto di offrire al nostro pubblico affezionato, e non solo, una versione innovativa in modalità digitale, lanciando per la seconda volta il VideoPaleofestival. “Il Paleofestival è una delle manifestazioni culturali più importanti del panorama spezzino e a cui la cittadinanza è particolarmente affezionata – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – anche quest’anno siamo costretti a utilizzare la modalità a distanza a causa dell’emergenza Covid-19 ma siamo fiduciosi che il prossimo anno tutto possa tornare alla normalità. Iniziative come queste - continua il sindaco - sono fondamentali anche per promuovere il Castello San Giorgio e il Museo e invitare gli spezzini a visitarli o a tornare”



Il Museo del Castello di San Giorgio propone nuovi contributi video e un ricco programma di eventi il 29 e il 30 maggio, che si potranno seguire sulla pagina FB del Castello e sul canale You Tube del Comune della Spezia. In questo modo si vuole dare la possibilità a chi già lo conosce e lo ama da molti anni di partecipare come ogni anno e a chi non lo ha mai seguito, l’opportunità di immergersi per la prima volta nella magica e coinvolgente atmosfera direttamente da casa. Il programma di quest’anno vede la partecipazione di conservatori museali, operatori dei parchi archeologici, ricercatori universitari, archeologi ed esperti archeotecnici, che da anni collaborano con il Paleofestival. Si alterneranno dimostrazioni di archeologia sperimentale con conferenze e progetti educativi per le scuole. Il Comune della Spezia ringrazia Coop Liguria per il fondamentale apporto e sostegno



Ecco il programma:



Sabato 29 e domenica 30 maggio

Videopaleofestival 2021

Progetto a cura di Donatella Alessi, Conservatore Museo archeologico del Castello San Giorgio ed Edoardo Ratti, Archeolink



Sabato 29

Conferenza h. 16, Stefano Ricci, Unità di ricerca di Preistoria e Antropologia, Università degli Studi di Siena: Sapiens VS Neandertal. Storie di ossa e molecole



Dimostrazione di Archeologia sperimentale 16.45

Edoardo Ratti, Archeolink: Suoni di terracotta dal neolitico cinese



Conferenza h. 17.30

Simone Pedron, Tramedistoria: Ornamenti di 8000 anni fa: foratura dei canini atrofici di cervo



Dimostrazione di Archeologia sperimentale h.18.15

Sara Lenzoni, Archeologa: Rosso di robbia



Domenica 30

Presentazione video h.16

Elisabetta Flor, Laura Casari, Monica Spagolla, Ilaria Postinghel, Alessandro Fedrigotti, Simone Floresta (Bacmor), Sabrina Buscé (Saba), Luca Scoz, MUSE – Museo delle Scienze di Trento e Museo delle Palafitte del Lago di Ledro: Muse Box – apri e scopri la preistoria



Dimostrazione di Archeologia sperimentale h.16.45

Anna Nancy Rozzi, Conservatore Museo del Sigillo: Trame auree longobarde



Conferenza h.17.30

Fabio Fazzini, Arte Picena: La tecnica di fusione a cera persa nel Bronzo Antico: la ricostruzione sperimentale di un pugnale del ripostiglio di Ripatransone (AP)



Dimostrazione di Archeologia sperimentale h.18.15

Marco Greco e Roberto Giannotti, Archeotecnici - Il denaro d’argento di Carlo Magno