Oggi in Uruguay è "El dia del fainà"

La Spezia - Il 27 agosto è "El dia del fainà" in Uruguay, dove la farinata è un piatto nazionale. Strettissimi i rapporti con la Liguria, basati sulla storica immigrazione italiana: su entrambe le sponde del Rio de la Plata, sia a Buenos Aires che a Montevideo, farinata si dice "fainà". In Uruguay il piatto sarebbe stato importato da due fratelli piemontesi nel 1915, e rispetto alla versione nostrana è leggermente più spesso, si differenzia in "de orillo" o "del medio" (bordo o centro) e spesso viene accoppiato con la pizza ("a caballo").