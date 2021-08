OBL in concerto all'Arci del Canaletto

La Spezia - Sabato prossimo, 4 settembre, alle 21.30, appuntamento con gli OBL al Circolo Arci del Canaletto (Via Don Bosco 2).

L'Orchestrina Buffoni Leggiadri nasce vent'anni fa alla Spezia. In questi anni colleziona centinaia di performance in piazze, centri sociali, carceri, arrivando a partecipare a importanti festival (Pistoia Blues, Pop Eye Festival, Corposamente Festival, Tributo a Tenco) e ad aprire i concerti di artisti affermati (Almamegretta, Giuliano Palma e i BlueBeaters, Ben Harper), Il loro vasto repertorio spazia dalla disco-pop italiana (Renato Zero, Donatella Rettore, Giuni Russo) al teatro-canzone di Giorgio Gaber, alla musica balcanica e klezmer, ai canti popolari, alle musiche da film. "Un mix sorprendente, divertente, a tratti irritante, uno spettacolo per tutti - assicurano dall'Orchestrina -: giovani, donne, bambini, anziani, laici, religiosi, teodem, neocon, ribelli, anarchici, comunisti, post-comunisti, post-socialdemocratici, post-democratici, collettivisti, ciellini, immigrati, leghisti, larghe intese". Evento gratuito. Ingresso consentito con tessera Arci e Green Pass.