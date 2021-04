Nuovo corso online con Spazi fotografici

La Spezia - Spazi fotografici online, propone un terzo corso in collaborazione con PHROOM e in particolare con Giangiacomo Cirla e Matteo Cremonesi. Loro i docenti del nuovo ciclo laboratorio – La fotografia e la rete - proposto in Zoom dal 12 aprile per cinque sessioni, di lunedì, serali, a fornire ai partecipanti gli strumenti teorici e pratici per conoscere il panorama fotografico e visivo sviluppatosi negli ultimi trent'anni. Cosa intendiamo per rivoluzione digitale? Cos'è accaduto con la nascita della rete e quali sono le sue origini culturali? Cosa si intende per cybercultura e quali sono le opere e i prodotti irrinunciabili dei suoi attori - non solo artisti, ma anche autori, filosofi, scrittori? E ancora: quali sono i nuovi paradigmi formati o da formarsi? Quali i nuovi strumenti, sì, ma pure i nuovi linguaggi e meta-linguaggi? Cos'ha prodotto tutto questo nel mondo della fotografia e dell'arte, come parte di un sistema complesso e inter-comunicante di relazioni, filtri, dispositivi, nuove possibilità e nuove pratiche sulla scia di questi grandi e continui cambiamenti?

Il percorso, pensato per artisti, professionisti e operatori, ma anche studenti e semplici appassionati, fornirà competenze e nozioni, prima di guardare più specificatamente all'ambiente multimediale nelle sue ripercussioni sulle artistiche e in altre pratiche culturali digitali. Saranno proposti casi studio e assegnati esercizi all'interno di un laboratorio condiviso capace di mettere in pratica da subito tutti i concetti appresi e finalizzare progetti tematici sulla base degli argomenti proposti. Un passaggio imprescindibile prima di entrare nel merito di certi altri aspetti particolari.

Le iscrizioni chiuderanno il 4 aprile 2021 e sino ad allora è possibile richiedere il programma sintetico via email a info@spazifotografici.it. La panoramica è invece già al sito al link: https://spazifotografici.it/formazione/corso-online-fotografia-rete-phroom/. Con questo corso PHROOM e Spazi Fotografici inaugurano il progetto formativo sviluppato, sul lungo periodo, in 5 laboratori, a seguire gli ambiti già sviluppati dai docenti attraverso la stessa piattaforma ed altre diramazioni – come: Office Project Room, PHROOM Agency, collaborazioni e progetti creativi.