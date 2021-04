Nuovo corso con Spazi fotografici, si parte il 3 maggio

La Spezia - È in programma da lunedì 3 maggio l'ultimo corso online organizzato da Spazi Fotografici per la stagione 2020-2021: in 8 lezioni, di lunedì dalle 20:30 su Zoom, un intero modulo dedicato a Photoshop, a comprenderne funzionalità e potenzialità per una gestione efficace delle proprie foto.



A tenerlo Marco Petracci, fotografo professionista del territorio e docente di riferimento dell'associazione già da un anno: del 2020, infatti, il primo corso di post-produzione con oltre 15 partecipanti collegati in remoto. Una modalità alternativa, ma non meno produttiva ed anzi utile per testare le nozioni trasmesse oltre che mettere alla prova, in tempo reale, le competenze che lo specifico programma intende offrire. Il corso prevede infatti sessione pratiche, revisioni con il docente e ore di tutoraggio personalizzate al fine di rendere proficuo il percorso per ogni frequentante. Al termine delle lezioni un piccolo test e poi l'attestato di partecipazione. Per Spazi Fotografici, che dal 2020 ha spostato la sua attività quasi tutta online, si tratta inoltre di un'occasione per portare a termine il ragionamento – tecnico e concettuale - sulla post-produzione e sui vari software (Lightroom, Photoshop e Capture One), chiudendo così in parallelo un anno fatto di possibilità, incontri, esperimenti e sorprese. In parallelo un'ultima occasione per costituire gruppi di persone affiatati seppur virtualmente, prima del ritorno in presenza, auspicabilmente nell'estate.



Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Simone Maggiani, referente, via email: simone@spazifotografici.it entro e non oltre lunedì 26 aprile. Ancora pochi posti a disposizione.