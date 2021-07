Nowhere Special in anteprima al Nuovo e all'Astoria

La Spezia - Un tripudio di applausi hanno accolto il tenero e commovente "Nowhere Special" di Uberto Pasolini già regista dello straordinario "Still Life", presentato nella sezione Orizzonti di Venezia 77. Il film viene presentato in esclusiva in Anteprima Nazionale Mercoledi 21 Luglio al Nuovo La Spezia alle 21 e all'Arena Astoria Lerici alle ore 21.15. La storia? Quella Di John, interpretato da James Norton, lavavetri trentacinquenne, che dedica la vita a crescere il figlio Michael (Daniel Lamont) di quattro anni, dato che la madre del bambino li ha lasciati subito dopo la nascita. Una vita semplice la loro, tra piccoli riti quotidiani e una dedizione all'amore all’innocenza. Però, John....... «L’idea iniziale era quella di fare un film sulla vita e raccontarla nelle sue piccole cose quotidiane che ci accomunano. È una storia d'amore tra un padre e un figlio, il ritratto di una vita che potrebbe essere quella di tutti. Un ritratto catturato grazie al rapporto d'affetto tra James e il bambino. "Abbiamo (dice il regista) fatto lunghe riprese con entrambi in scena per sentire quella realtà, la verità di quell’amore amore». Nowhere special è molto diverso da Still Life. Questa è una storia di tanti amori diversi. Anche di quelli delle famiglie che ho incontrato mentre facevo ricerca per il film. Ho rubato le loro realtà.». Con le prime 50 prenotazioni o acquisto dell'anteprima, 50 ingressi omaggio per l'anteprima di "Supernova" di giovedi 29 luglio.



Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche soltanto tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11/13 e 16/18: è obbligatorio inserire nome, cognome, quantità di posti richiesti, titolo del film e attendere conferma. Al di fuori degli orari indicati non è garantita la registrazione delle richieste. Il servizio Whatsapp non prevede in nessun caso la ricezione di telefonate. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema dalle 20.15.