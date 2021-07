Notti al Castello, Besana presenta "Il paesaggio. Dialogo tra fotografia e parola"

La Spezia - Mercoledì 21 luglio alle 21.30 le Notti al Castello proseguono con la presentazione del volume a cura di Roberto Besana “Il paesaggio. Dialogo tra fotografia e parola. Un tributo a Pietro Greco” Töpffer (Oltre edizioni) La serata è curata dal il Museo Amedeo Lia e dal Garden Club-La Spezia. Interverrà, con l’autore, Beppe Mecconi. Questo libro è uno sguardo sul Mondo, è un invito a entrare nel paesaggio attraverso le fotografie e i testi che le accompagnano per emozionarci e viverli come spazi d’interazione, senza temere di sporgersi dalla finestra di una fotografia. Su iniziativa di Roberto Besana, autore delle immagini, la penna di Pietro Greco con cui stava sviluppando questa opera, è stata presa come passaggio di testimone, da sessantacinque donne e uomini della cultura e della scienza, amici e colleghi di Pietro che lo hanno stimato per la sua umanità e cultura.



Ecco le parole con cui l’autore racconta l’idea della creazione del volume: “18 dicembre 2020, sul Mattino di Napoli leggo questo titolo: Ischia in lutto, è morto Pietro Greco, giornalista di fama internazionale. Sono stupefatto, costernato, incredulo. Nel pomeriggio del giorno prima ci si confrontava per i testi del libro che state leggendo, stavamo organizzando il futuro che con Pietro non poteva non prevedere incontri, pubblicazioni, convegni, interviste, dialoghi, viaggi in treno ... Un operoso futuro che con lui non ci sarà più. Eppure no, considerato lo spirito che lo contraddistingueva non ci si poteva far sopraffare dal dolore, si doveva continuare a contribuire alla diffusione della conoscenza come lui avrebbe voluto, ed ecco che ho pensato di utilizzare la sua penna come testimone e passarla a 65 amici, colleghi, scienziati, studiosi, letterati, giornalisti che ne prendessero l'eredità, che si sostituissero a lui per completare questa opera di scritti e fotografia.”



Il 22 luglio alle 21,30 nuovo appuntamento curato dal Museo CAMeC della Spezia con protagonista Fabio Gori traccerà la sua ‘formazione’ di collezionista accanto al padre Giuliano – ideatore della Fattoria di Celle uno dei più significativi parchi d’arte contemporanea in Toscana http://www.goricoll.it/index.php – per poi raccontare la sua personale avventura con la realizzazione di una casa d’artista nella quale risiede con la famiglia, le residenze, le esperienze di Arte in fabbrica e GoriLab. Fabio Gori conversa con Cinzia Compalati, Mara Borzone e Antonino Bove.



Info: ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Museo del Castello di San Giorgio, via XXVII Marzo, La Spezia

la prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti, tel. 0187-751142

mail: museo.sangiorgio@comune.sp.it

In caso di maltempo l’evento verrà annullato