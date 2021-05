Notte nazionale dei licei classici, il Costa è pronto anche quest'anno

La Spezia - Sì, nonostante “il distanziamento, la Dad e i banchi a rotelle” il Liceo Classico "Lorenzo Costa" della Spezia non ha perso l'energia, forte del messaggio e degli insegnamenti di resilenza che proprio gli autori classici hanno insegnato e continuano ad insegnare giorno dopo giorno. Il 28 maggio in differita senza pubblico presente, “Vicini... anche se lontani” con trasmissione streaming sul canale Facebook del Liceo Costa (e, dal giorno successivo, Youtube e Instagram), una maratona on-line dalle 16 alle 20, partirà l’ormai consueta “Notte Nazionale dei Licei Classici”, una manifestazione che da più di sei anni vede il Costa protagonista nella nostra città. "Vogliamo dimostrare come il curricolo del classico sia ancora pieno di vitalità e popolato di studenti motivati, ricchi di talenti e con abilità e competenze che oltrepassano di gran lunga quelle richieste a scuola. Nonostante la distanza e la fatica della registrazione, moltissimi ragazzi del nostro liceo i, in questi ultimi mesi si sono preparati con impegno e passione all’evento" - spiegano.



Le porte virtuali della scuola saranno aperte dalle allieve, che danzeranno sulle note di “ Viva l’Italia” di De Gregori, per accogliere tutti gli spettatori che vorranno immergersi in un'atmosfera ludica ma al tempo stesso impegnata: canto, danza, musica strumentale, lezioni a tema classico/letterario, linguistico, scientifico/matematico, letture teatrali e poetiche. i saluti di rito e, dopo la parte libera per ogni liceo, si concluderà con una lettura in greco antico Da “Ero e Leandro” di Museo Grammatico, che sarà effettuata dalle nostre due finaliste nazionali alle Olimpiadi classiche Morino Manuela 5E, De Caro Giulia 4E e da Scala Gian Andrea, special guest - alle ore 18 in diretta, entro il palinsesto della Notte nazionale del liceo classico del Costa, la blogger Annalisa Marraccini (vd A Spasso con l’Anna), guida turistica e ormai nota divulgatrice toscana di arte e letteratura con uno spassoso incontro, nell’anno di celebrazioni dantesche, “Dante vs Harry Potter”.



Nella stessa serata, alle 21, sempre sul canale Facebook, la commedia plautina “Casina” , la ragazza dal profumo di cannella” messa in scena sul palco del Civico da 20 aspiranti attori, coordinati dalla Prof.ssa Claudia Foce, referente del progetto Notte del Liceo Classico e Teatro e dalla Prof.ssa Fabiola Lorusso. Si ringraziano: le Prof. sse Manzione, Mazza, Meduri, Pintus, Rizzo e il Prof. Carrabino; gli studenti Nicolò Di Valentino e Daniele Pucci per il coordinamento “arte/musica/spettacolo” e teatro,i nostri presentatori Sveva Costa e Tommaso Sarti, il grande Filmaker Giulio Bellettini e gli allievi della 1C, 1E, 1EU, 2A, 2C, 2D, 2F, 3C, 3D, 3E, 3F, 4A, 4E, 5A, 5E, veri protagonisti dei nostri eventi.