Notizie inedite su San Terenzio da un manoscritto del Trecento. Appuntamento all'Etnografico

La Spezia - Prima che la questione afghana entrasse sulle prime pagine con la sua prepotenza di tragicommedia ché questo è, le aperture di ogni organo d’informazione erano dedicate alla questione green pass, vero e proprio vespaio di opinioni diametralmente contrapposte fra chi lo ritiene strumento inutile e quanti, al contrario, ne affermano la stringente necessità.

Va detto che il covid e gli argomenti correlati hanno mutato geneticamente il Paese trasformando i suoi abitanti da altrettanti Commissari Tecnici della Nazionale in esperti infettivologi, virologi, immunologi. Anche in questo a mio parere, manifestiamo un innato provincialismo: il passaporto verde non è problema italiano né europeo ma mondiale ché nessuno Stato vorrà immettere nei suoi confini persone della cui sicurezza sanitaria non si sia assolutamente certi.

Al di là di tutto questo, scrivo perché quest’oggi ho ricevuto una mail che m’invita ad un evento pubblico organizzato dal Museo Etnografico e dalla Società Storica Spezzina che si terrà il prossimo sabato al Castello San Giorgio. Se occorre prenotarsi, l’ingresso è libero anche se, dice l’invito, è “obbligatorio green pass dai 112 anni in su”.

A me che mi reputo se non il re, almeno principe di sangue dei refusi, è venuto subito da pensare che quell’obbligo sarà senz’altro ben accetto da ogni no-vax che pur di poter esibire il proprio salvacondotto verde a quell’età da Matusalemme e oltre, andrà di corsa a farsi bucare l’avambraccio dimenticando tutte le per lui fondate argomentazioni che l’hanno sostenuto finora nel comportamento.

Lo scopo di queste mie considerazioni è, come ovvio, di suscitare sorrisi, non di farsi beffe di iniziative che sono soltanto da appezzarsi in quanto offrono novità a un pubblico che ha voglia di sapere. Avendo partecipato a diverse di queste serate, lo affermo per esperienza diretta e neppure dimentico la malia del contesto ambientale in cui si svolge il tutto.

Sabato 28, ore 21,30, tre studiosi dei tempi lontani (Gianni Bergamaschi, Paolo Pontari, Enrica Salvatori) parleranno su un manoscritto del Trecento che riporta notizie inedite sul monaco Terenzio che, venuto pellegrino in Italia dalla natia Scozia, diventò poi vescovo di Luni e Santo.

Io mi sono già prenotato.



ALBERTO SCARAMUCCIA