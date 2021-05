Nominati i responsabili spezzini di "Cultura e identità"

La Spezia - Cultura Identità , associazione fondata da Edoardo Sylos Labini, che ha come scopo la difesa, la promozione e la diffusione dell'Identità italiana, valorizzando il patrimonio culturale e artistico del nostro Paese presente in oltre cento città italiane, mette radici anche alla Spezia.

La settimana scorsa infatti – comunica Paolo Asti - membro del comitato esecutivo dell’associazione che nel tempo è diventato un vero e proprio movimento culturale presente in tutta Italia – la nomina di Luca Locci quale coordinatore provinciale della Spezia e di Alessandro D’Asaro membro nel direttivo nazionale giovani di Cultura . Con loro, visto le spiccate competenze nell’ambito della cultura e della valorizzazione del nostro patrimonio culturale, sono sicuro che Cultura Identità , anche alla Spezia, troverà occasioni di confronto con i cittadini e con tutti gli operatori della cultura a partire dalla forte connotazione identitaria e storica della città e di tutta la provincia.

La Spezia è una delle prime città italiane che ha aderito al nostro progetto ospitando la II^ edizione del Festival di CulturaIdentita’ dal titolo Turismo e Futurismo - commenta il leader nazionale del movimento e direttore dell’omonimo mensile Edoardo Sylos Labini - per questo sono felice che, grazie a Paolo Asti, siano entrati nella nostra famiglia Luca Locci e Alessandro D’Asaro che rappresentano due generazioni diverse che vogliano rilanciare il proprio territorio dall’immenso patrimonio di culturaleIdentità Luca Locci (La Spezia 1963) capitano di Lungo Corso, dottore in Scienze Politiche Internazionali, master in Commercio Estero, dirigente e imprenditore in Brasile per 20 anni nei settori della logistica e della consulenza aziendale è stato direttore esecutivo della camera Italo-Brasileira de Comercio e Industria, fondatore del GEI (Gruppo Esponenti Italiani di São Paulo), consulente ICE e Consolato Generale Italiano di São Paulo, promotore e curatore di mostre ed eventi culturali italiani a São Paulo anche con Istituto Italiano di Cultura, ha organizzatore mostre re ed eventi Italia / Brasile e studioso emigrazione italiana in America Latina Collaboratore Casa America –Genova Promotore eventi culturali a São Paulo, Firenze e La Spezia. Alessandro D’Asaro (La Spezia 1999) Rappresentante Nazionale Politiche Giovanili “La rete delle Partite IVA” ha lavora nell’ambito del porto della Spezia in qualità di operatore doganale, per passione è un tecnico dei servizi culturali e dello spettacolo.