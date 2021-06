Niente fuochi d'artificio la sera del Palio

La Spezia - Per il secondo anno consecutivo nessun fuoco d'artificio illuminerà la serata del 1° agosto. Sarà anche quest'anno una festa del mare contenuta e condizionata per la città che ritrova quanto meno la parte sportiva della giornata simbolo dell'estate con il ritorno delle gare in acqua. Ma a mancare sarà il tradizionale corollario che il Palio del Golfo si porta dietro: nè la sfilata del venerdì, nè la cena delle borgate in centro città e neppure il gran finale con lo spettacolo pirotecnico. E così, mentre la gara sarà comunque contingentata alle regole che sono state condiviso dalle istituzioni locali e dal Comitato delle borgate, si è scelto di evitare possibili (scontate) occasioni di assembramento che inevitabilmente un tipo di serata di questo genere si porta dietro. A confermarlo, dopo un recente passaggio con la Prefettura della Spezia, è stato il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini nel corso della conferenza stampa tenutasi questa mattina per presentare la rassegna "Notti al Castello".