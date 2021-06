Nella chiesa di Piazza Brin, in concerto Pedro Alberto Sa`nchez

La Spezia - “Il suono del Tempo”, festival realizzato in collaborazione con la Diocesi della Spezia Sarzana Brugnato, col sostegno del Comune della Spezia e col contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del bando “Cultura in Movimento”, ritorna in centro citta`, con il concerto di Pedro Alberto Sa`nchez. L’ appuntamento e` per venerdi 11 presso la chiesa di Nostra Signora della Salute di piazza Brin. Sanchez eseguira` un programma di ampio respiro, che spazia dal barocco tedesco (Buxtehude e Bach) al contemporaneo, passando per il repertorio ottocentesco francese con Franck, Guilmant, Gigout. Si esibira` all’ organo Tamburini del 1925, strumento prestigioso e versatile, particolarmente legato alla nostra citta`: la sua cassa infatti venne realizzata dai ragazzi dell’ istituto professionale salesiano, recuperando il legname di un bastimento in demolizione.



Sanchez ha iniziato gli studi musicali nel coro dell’Escorial, diplomandosi poi in Organo al Conservatorio di Musica Arturo Soria di Madrid sotto la guida di Anselmo Serna. Ha continuato a studiare al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, dove ha studiato con maestri come Ottorino Baldassarri, J. Lecjian e F. Del Sordo, ottenendo il diploma in Organo e Composizione organistica. Si e` perfezionato al Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma, dove ha studiato musica gregoriana con D. Saulnier e A. Turco e improvvisazione organistica con T. Flury. Ha ultimato i suoi studi al Real Conservatorio di Madrid sotto la guida di Miguel Bernal Ripoll, ottenendo il titolo superiore di secondo grado con la specializzazione in Pedagogia organistica.



Durante il suo soggiorno a Roma e` stato membro della Cappella musicale della Basilica di San Pietro. Ha partecipato a numerosi master tenuti da M. Torrent, L. Rian~o, R. Fresco, L. F. Tagliavini. Sacerdote agostiniano, laureato in studi ecclesiastici all’Universita` Pontificia di Salamanca e in Diritto canonico alla Pontificia Universita` San Tommaso d’Aquino di Roma, e` organista e Maestro di Cappella del Monastero Reale di El Escorial. Dal 2011 e` direttore della Settimana Internazionale d’Organo di Madrid, che si svolge da 40 anni a S.Manuel e S.Benito. Inizio concerto alle 18.45, ingresso libero.



Il cartellone:



venerdi 21 maggio ore 18.45

La Spezia - Chiesa SS Giovanni e Agostino GABRIELE GIACOMELLI – organo



venerdi` 28 maggio ore 18.45

La Spezia - Chiesa SS Giovanni e Agostino CHRISTIAN TARABBIA organo



domenica 30 maggio ore 18.45

La Spezia – Chiesa Sacro Cuore di Gesu`

LA COMMEDIA DIVINA - Omaggio a Dante Alighieri

MAURO BARABANI

ANTONELLA CARIGNANI

PATRIZIA LAZZARINI

ALESSIO MARCHETTI - voci recitanti FERRUCCIO BARTOLETTI - organo



venerdi 4 giugno ore 18.45

Fezzano – Chiesa San Giovanni Battista LEONHARD TUTZER - organo



venerdi 11 giugno ore 18.45

La Spezia – Chiesa Nostra Signora della Salute PEDRO ALBERTO SA`NCHEZ - organo



venerdi 18 giugno ore 18.45

Fezzano – Chiesa San Giovanni Battista JAN VERMEIRE - organo





Per informazioni: ass.cesarfranck@libero.it facebook: Associazione Musicale Ce´sar Franck