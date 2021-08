Nek, trent'anni di carriera raccontati in musica al pubblico di Piazza Europa

La Spezia - Trent'anni anni di carriera festeggiati con un live chitarra e voce, davanti a 630 spettatori. Dopo il tutto esaurito di Massimo Ranieri, successo alla Spezia anche per il concerto di Nek, nome d’arte di Filippo Neviani, salito ieri sera sul palco di Piazza Europa per il suo live acustico accompagnato dal chitarrista Max Elli.

Il cantante ha raccontato la sua storia musicale in oltre un’ora e mezza di concerto, attraverso aneddoti, storie, racconti di canzoni. Un racconto cronologico partito da una canzone di John Denver, “Take me home, country roads”, per rievocare i suoi inizi con i Winchester, il duo formato da ragazzino con Gianluca Vaccari. E poi, pezzi storici del suo repertorio: “In te”, Laura non c’è”, “E da qui”, “Fatti avanti amore”, oltre alla cover di “Se telefonando” e a “Un’estate normale”, con cui ha chiuso la serata.