Nasce "Il Parco dei lettori", primo incontro con Marco Lorenzo Baruzzo

La Spezia - "Il Parco dei lettori - Incontri ed esperienze con i Libri" è una iniziativa curata da Ausercultura in collaborazione con Montag-Il circolo dei lettori. Dibattiti con l'autore, reading, gruppi di lettura e altre iniziative ancora sul libro e dintorni costituiscono il cuore della proposta culturale che attraverserà l'estate in più punti del territorio. La prima iniziativa sarà “Non solo Le Vele a Scampia - Il sogno possibile della Scugnizzeria”, un incontro con Marco Lorenzo Baruzzo, moderato dal giornalista Benedetto Marchese.

"Baruzzo, già impegnato sul nostro territorio con Libera associazione contro le mafie, si è trasferito a Napoli, e nella serata ci racconterá della sua eccezionale esperienza di operatore sociale e di amministratore della libreria partenopea La Scugnizzeria che “...spaccia libri là dove si spacciava la droga” e della vicenda collegata alla piccola casa Editrice Marotta e Cafiero che, malgrado i giganti dell’editoria nazionale ne avessero chiesto i diritti, ottiene in dono da Stephen King e Daniel Pennac due straordinari inediti in ragione dell’ unicità del percorso di impegno civile della stessa Scugnizzeria".



L’incontro si svolgerà Sabato 12 giugno alle ore 18 nei pressi del Bar La Maggiolina che è partner dell’iniziativa con Arci e Angsa. Al termine un brindisi e l’inaugurazione di Liberolibro, la cassetta ambulante del Circolo Montag dove chiunque può prendere un libro e/o donarlo.



Occasione unica per sentire raccontata da uno degli attori, una vicenda riportata su tutti i quotidiani per la forza di un’idea di condivisone del sapere che ha permesso di muovere lo spirito di due grandi ed importantissimi autori; quale occasione migliore per acquistare una copia del libi con la dedica di Baruzzo che ha operato affinché questo avvenisse contribuendo con una piccola azione ad un grande progetto?



Dopo questa “ Prima “ Il Parco dei Lettori, che fa parte del programma Anziani BenEssere in Liguria e che vede il sostegno del Ministero delle politiche sociali e della Regione Liguria, proseguirà con altre iniziative alla Maggiolina, al Favaro e a San Terenzo.