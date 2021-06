Montale Fuori di Casa, al professor Tonelli il premio speciale

La Spezia - Una stupenda giornata di sole fa da sfondo ad un importante evento che si svolge nella accogliente terrazza del Camec. Per il Premio Montale Fuori di Casa e nelle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, per l'anno Dantesco, il “ Premio Speciale“, alla presenza di cinquanta presenti, è stato consegnato a Guido Tonelli, fisico al CERN di Ginevra, professore docente all'Università di Pisa, uno dei padri della scoperta del bosone di Higgs. Nel suo lungo viaggio di studi e scoperte,ha avuto la volontà e la capacità di condividere tesori di conoscenza con chi pensava di esserne escluso. Ci aiuta a comprendere lo scorrere del “ Tempo” solo in apparenza, ordinato ed implacabile, nel suo ultimo libro “ Tempo. Il sogno di uccidere Chronos”. Hanno presenziato ed intervenuti, nella continuità di un dialogo di spessore e di oggettivo interesse, il sindaco Peracchini, nel saluto di apertura ed introduzione, Adriana Beverini, Presidente del Premio, Barbara Sussi, Vicepresidente, Roberto Zambelli, Presidente della Società Astronomica Lunae.