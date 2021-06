Migliarina pronta per la Fiera di San Giovanni

La Spezia - Sì allo svolgimento della tradizionale Fiera di San Giovanni di Migliarina. Si rinnova l'appuntamento annuale che quest'anno coinvolgerà i giorni 23 e 24 giugno. Come previsto la dislocazione dei banchi è stata studiata per garantire la massima sicurezza per lo svolgimento dell'evento. Un assetto che permetterà di garantire le misure di sicurezza previste dalle disposizioni governative relative all’emergenza sanitaria tuttora in corso. La fiera si snoderà lungo Viale Italia in prossimità di Piazza Concordia, sviluppandosi anche nelle vie laterali. “La festa di San Giovanni è un caposaldo del quartiere di Migliarina e di tutta la città, una festa che l’amministrazione sostiene concretamente – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – Spero che la festa sia anche un momento di grande speranza e rinascita per tutta la Città. Siamo impegnati per il miglior svolgimento di questo grande evento, sacro e profano insieme".



"San Giovanni - dichiara l’assessore Brogi - è una festa popolare molto sentita dal quartiere e dalla cittadinanza che più che mai in questo momento storico può celebrare il ritorno al Vivere. Tutto si svolgerà nel rispetto dei protocolli, da giorni stiamo lavorando alle autorizzazioni e abbiamo studiato piano di vigilanza adeguato. Ringrazio gli operatori di Anps e Life of the sea per l’aiuto che ci daranno per il controllo della fiera oltre al copro di polizia e gli steward presenti. Questa fiera segna l’inizio dell’estate e porta con se la speranza che sia l’ultima di questo genere".