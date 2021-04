Metti un venerdì sera a parlare di Stazione spaziale internazionale

La Spezia - Una serata con l'ingegner spezzino Matteo Tacconi, scienziato dell'Agenzia spaziale europea, ricercatore, tra i responsabili della strumentazione della Stazione spaziale internazionale. La propone il Gad – Gruppo astronomia digitale, associazione astronomica spezzina da tempo attiva nella divulgazione e nella ricerca. L'incontro, pubblico e gratuito, si terrà venerdì 30 aprile alle 21.15 in diretta su Youtube. L'Esa e la Stazione spaziale internazionale. Il laboratorio Columbus - questo il titolo dell'appuntamento – toccherà vari temi, da un approfondimento sulle funzioni della Iss al progetto spaziale Asim - Atmosphere Space Interaction Monitor, passando per una breve introduzione dedicata all'Agenzia spaziale europea, e tanto altro.



“Saranno descritti gli importanti esperimenti del modulo spaziale Columbus – spiegano dal Gas -, condotti in assenza di gravità e nel vuoto, destinati all'osservazione della Terra e dello Spazio, strumenti scientifici come l'ISS-RapidScat della NASA per la climatologia terrestre, e ancora il Solar che è all'esterno del laboratorio spaziale Columbus e il cui obiettivo scientifico è la misurazione dell'emissione solare (con un'accuratezza estrema) al fine di aumentare le conoscenze sul sole e le stelle, per comprendere l'interazione tra il vento solare e l'atmosfera terrestre e per la modellizzazione, la chimica e la climatologia atmosferica”. Ci sarà anche la possibilità per tutti, usando la chat del canale, di rivolgere domande dirette all'ospite della serata. Appuntamento quindi venerdì sera a questo link: https://youtu.be/I1UJ7jLV154. E il 28 maggio il Gad replicherà con La missione Exomars sul pianeta rosso, un'altra chiacchierata illustre, in questo caso con l'ingegner Jorge Vago, scienziato del progetto Exomars dell'Agenzia spaziale europea.